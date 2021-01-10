عمرو أديب: السيسي اختار الحل المر لمصلحة مصر (فيديو)

ثمن الإعلامي عمرو أديب، أثار إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة في مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري تحمل حتى يتم تنفيذ البرنامج بنجاح.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن محبة الرئيس السيسي كانت يمكن أن تكون أكبر من الوضع الحالي 50 مرة لو كان ترك كل شيىء على وضعه، ويقوم بصرف منحة في كل عيد عمال، ولكنه اختار الحل المر لمصلحة الدولة ومستقبلها.



