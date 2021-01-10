فالنسيا يخطط لإستعارة نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فالنسيا يرغب في التعاقد مع هاري وينكس نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن فالنسيا يُجري مفاوضات مع توتنهام من أجل إستعارة وينكس حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وينكس شارك في الموسم الحالي في 16 مباراة مع توتنهام بمعدل 70 دقيقة لكل مباراة وبالتالي فإن تخلي النادي اللندني عن لاعبه يعتبر محل شك.