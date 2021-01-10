فالنسيا يخطط لإستعارة نجم توتنهام

فالنسيا يخطط لإستعارة نجم توتنهام
الأحد 10/يناير/2021 - 12:45 ص
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فالنسيا يرغب في التعاقد مع هاري وينكس نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي.
وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن فالنسيا يُجري مفاوضات مع توتنهام من أجل إستعارة وينكس حتى نهاية الموسم الحالي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وينكس شارك في الموسم الحالي في 16 مباراة مع توتنهام بمعدل 70 دقيقة لكل مباراة وبالتالي فإن تخلي النادي اللندني عن لاعبه يعتبر محل شك.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن وينكس يبلغ من العمر 24 عاماً وهو من خريجي توتنهام وبدأ باللعب مع الفريق الأول منذ عام 2016.