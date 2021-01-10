بعد غلق حسابات ترامب.. أديب: "ممكن يبعت حمام زاجل" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على إغلاق موقع تويتر الحساب الرسمي للرئيس دونالد ترامب، إنها "حاجة أغرب من الخيال.. قفلوا حساب الحج أبو حنان، الحساب بقا بياضة".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تويتر اعتبر أن ترامب يحرض على العنف، لافتا إلى ان ترامب قد منع من التويتر والفيسبوك والإنستجرام، وحساباته قد أغلقت للأبد.



