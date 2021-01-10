إنفراجة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة





علق محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، على مفاوضات النادي الأهلي مع النادي البورسعيدي من أجل الحصول على خدمات كريم العراقي.





وأكد محمد الخولي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو الأهلي فاوضنا لضم كريم العراقي فنحن لا نمانع في رحيل اللاعب إذا كان العرض مناسب".





وتابع: "لا نمانع في رحيل اللاعب إلى الأهلي أو نادي أخر ولكن ننتظر عرض رسمي".



