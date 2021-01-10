عبير صبري: ثقتي في نفسي كبيرة.. ولما بدخل أي مكان بشوف نفسي أحلى واحدة

الأحد 10/يناير/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة عبير صبرى انها لديها ثقة كبيرة في نفسها و انها عندما تدخل اى مكان بتحس انه مفيش اجمل منها

وأضافت عبير صبرى خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة ، ان الكثير من الناس خذلوها في حياتها، مضيفة" "اللى بيشجعنى الان زوجى وأختى وأمى وأنا بشجع نفسي"، كما أكدت أن وجود الأب في حياة البنت شيئ مهم جدًا هو السند. 

وتابعت عبير اتوجه بالشكر الي كل اللى دعمونى في حياتى الشخصية وفي العمل، مضيفة: "نفسي هي اكبر داعم لي ويجب ان تكون قوى علشان الناس تدعمك".

وأشارت الى أنها راضية عن نفسها جدا، و فنيا لا يزال هناك أشياء كتيرة لم تحققها بعد.

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