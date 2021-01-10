نبيلة عبيد تواسي حسن الرداد بعد وفاة والدته

الأحد 10/يناير/2021 - 03:17 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حرصت الفنانة نبيلة عبيد على نعي والدة الفنان حسن الرداد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة حسن الرداد برفقة والدته، وعلقت قائلة"خالص العزاء للصديق العزيز الفنان حسن الرداد في وفاة المغفور لها باذن الله تعالي والدته السيده فاديه الرداد، وأن لله وإن إليه راجعون".


يذكر أن والدة حسن الرداد توفيت منذ قليل، وأعلن ذلك ابنها حسن عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

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