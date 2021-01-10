تفاصيل حصول مطار شرم الشيخ على شهادة الاعتماد الصحي الدولية (فيديو)

كشف باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، تفاصيل حصول مطار شرم الشيخ على شهادة الاعتماد الصحي الدولية وتصدره لقائمة المطارات الأكثر آمنًا في أفريقيا.





وقال "عبدالكريم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن مطار شرم الشيخ استطاع الحصول على شهادة الاعتماد الصحي الدولية "الصقر الآمن".





وأضاف مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام ، أن هذه الشهادة هي تقييم جديد بعد ظهور جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المعايير الخاصة بهذه الشهادة تتمثل في متابعة إجراءات التباعد والتطهير والتعقيم.





وأكد أنه تم قياس مدى التوافق والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية داخل المطارات، مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران الدولية.





وكانت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، قد قاللت إن الهبوط في أعداد الإصابة بفيروس كورونا لا تأخذ بها إلا بعد الاستمرار في نزول الأعداد وثباتها لمدة أسبوع إلى أسبوعين على الأقل، حتى نستطيع رصد موقف مصر من حقيقة وصولها إلى ذروة المرحلة الثانية من انتشار الفيروس من عدمه.





وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا والتي تمثل شريحة معينة من المجتمع لا تزيد إلى حد كبير، مشيرة إلى أن هذا يعد مؤشرا من المؤشرات الإيجابية التي يجب أن نحافظ عليها من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامة.



