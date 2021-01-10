فوز دسوق ومطوبس وكوم حماده وخسارة الزعفران وتعادل بلطيم في القسم الثالث



ترتيب المجموعة الثامنة



1- شباب كوم حماده 19 نقطة

2- صيد المحلة 18 نقطة

3- عثماثون 13 نقطة

4- سمنود 13 نقطة

5- بلطيم 12 نقطة

6- دسوق 11 نقطة



7- الحامول 11 نقطة

8- سيدي غازي 10 نقاط

9- كوم حماده 9 نقاط

10- شباس الشهداء 9 نقاط

11- كاسل 9 نقاط

12- سيدي سالم 7 نقاط

13- الحنفي 4 نقاط

14- مطوبس 4 نقاط

15- الزعفران 4 نقاط

16- اتحاد بسيون نقطة وحيدة





حقق الفريق الكروي الأول بنادي دسوق فوزا هاما خارج ملعبه على حساب سمنود بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن لقاءات الأسبوع السابع للمجموعة الـ 8 من دوري القسم الثالث.وفاز مركز شباب كوم حماده خارج ملعبه على نظيرة فريق سيدي سالم بخمسة أهداف مقابل هدفين، وتغلب مطوبس على الحامول 3-0.وخسر اتحاد بسيون على ملعبه من سبورتنج كاسل 1-4 وحقق عثماثون الفوز على الزعفران 3-1 بملعب طنطا.وخسر شباس الشهداء على ملعب دسوق من فريق صيد الحلة 0-1 وحسم التعادل الإيجابي لقاء سيدي غازي مع بلطيم 1-1.ونجح نادي كوم حماده في تخطي كمين مركز شباب الحنفي بالفوز 3-1.