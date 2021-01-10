فوز دسوق ومطوبس وكوم حماده وخسارة الزعفران وتعادل بلطيم في القسم الثالث
الأحد 10/يناير/2021 - 12:37 ص
مصطفى الجندي
حقق الفريق الكروي الأول بنادي دسوق فوزا هاما خارج ملعبه على حساب سمنود بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن لقاءات الأسبوع السابع للمجموعة الـ 8 من دوري القسم الثالث.
وفاز مركز شباب كوم حماده خارج ملعبه على نظيرة فريق سيدي سالم بخمسة أهداف مقابل هدفين، وتغلب مطوبس على الحامول 3-0.
وخسر اتحاد بسيون على ملعبه من سبورتنج كاسل 1-4 وحقق عثماثون الفوز على الزعفران 3-1 بملعب طنطا.
وخسر شباس الشهداء على ملعب دسوق من فريق صيد الحلة 0-1 وحسم التعادل الإيجابي لقاء سيدي غازي مع بلطيم 1-1.
ونجح نادي كوم حماده في تخطي كمين مركز شباب الحنفي بالفوز 3-1.
ترتيب المجموعة الثامنة
1- شباب كوم حماده 19 نقطة
2- صيد المحلة 18 نقطة
وفاز مركز شباب كوم حماده خارج ملعبه على نظيرة فريق سيدي سالم بخمسة أهداف مقابل هدفين، وتغلب مطوبس على الحامول 3-0.
وخسر اتحاد بسيون على ملعبه من سبورتنج كاسل 1-4 وحقق عثماثون الفوز على الزعفران 3-1 بملعب طنطا.
وخسر شباس الشهداء على ملعب دسوق من فريق صيد الحلة 0-1 وحسم التعادل الإيجابي لقاء سيدي غازي مع بلطيم 1-1.
ونجح نادي كوم حماده في تخطي كمين مركز شباب الحنفي بالفوز 3-1.
ترتيب المجموعة الثامنة
1- شباب كوم حماده 19 نقطة
2- صيد المحلة 18 نقطة
3- عثماثون 13 نقطة
4- سمنود 13 نقطة
5- بلطيم 12 نقطة
4- سمنود 13 نقطة
5- بلطيم 12 نقطة
6- دسوق 11 نقطة
7- الحامول 11 نقطة
8- سيدي غازي 10 نقاط
9- كوم حماده 9 نقاط
10- شباس الشهداء 9 نقاط
11- كاسل 9 نقاط
12- سيدي سالم 7 نقاط
13- الحنفي 4 نقاط
13- الحنفي 4 نقاط
14- مطوبس 4 نقاط
15- الزعفران 4 نقاط
16- اتحاد بسيون نقطة وحيدة
15- الزعفران 4 نقاط
16- اتحاد بسيون نقطة وحيدة