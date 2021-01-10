رحاب الجمل تفتح النار على باسم سمرة وتحكي ما حدث بالتفاصيل: "شتمنا بألفاظ خارجة"

الأحد 10/يناير/2021 - 07:48 ص
رحاب الجمل وباسم سمرة
رحاب الجمل وباسم سمرة
داليا الحسين
روت الفنانة رحاب الجمل، أسباب المشاجرة التي حدثت بينها وبين الفنان باسم سمرة أثناء تحضيرهما لفيلم سينمائي.

وقالت "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "كان عندنا بروفة للفيلم ومنتجة العمل قررت إننا نأخذ قاعة في مكان عام علشان مقر الشركة صغير في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا".

واضافت: "ذهبنا إلى أحد الفنادق، واجتمعنا كلنا وحضر باسم سمرة"، معقبة: "من أول ما دخل وكلنا لاحظنا أنه عصبي جدا، وحصل موضوع لف السجائر والحشيش وكله مسجل علي الكاميرات وأنا بلغت نقيب الممثلين بكل اللي حصل".

وتابعت: "كلنا اعترضنا على هذا الأمر، وبدأ يثور علينا وكان في عصبية، وبدأ يسب ويشتم بصوت عالي"، معقبة: "شتم الكل بألفاظ بشعة جدا، وطلب إنه يشرب حشيش.. ووجه لي كلام ووجه للزملاء كلهم كلام، وكله كلام سب وقذف بألفاظ جارحه وخارجه على شكلنا وكرامتنا".

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