رحاب الجمل تفتح النار على باسم سمرة وتحكي ما حدث بالتفاصيل: "شتمنا بألفاظ خارجة"

روت الفنانة رحاب الجمل، أسباب المشاجرة التي حدثت بينها وبين الفنان باسم سمرة أثناء تحضيرهما لفيلم سينمائي.





وقالت "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "كان عندنا بروفة للفيلم ومنتجة العمل قررت إننا نأخذ قاعة في مكان عام علشان مقر الشركة صغير في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا".





واضافت: "ذهبنا إلى أحد الفنادق، واجتمعنا كلنا وحضر باسم سمرة"، معقبة: "من أول ما دخل وكلنا لاحظنا أنه عصبي جدا، وحصل موضوع لف السجائر والحشيش وكله مسجل علي الكاميرات وأنا بلغت نقيب الممثلين بكل اللي حصل".



