فوز مركز شباب الخربة ونجمة سيناء بالقسم الثالث

شباب الخربة و 6 أكتوبر



بالوظة و نجمة سيناء







ترتيب المجموعة الـ 12



1- شباب الخربة ٤ نقاط

2- نجمة سيناء ٤ نقاط

3- أكتوبر نقطتين

4- أبي صقل نقطة واحدة

شباب أقطية نقطة واحدة

بالوظة بلا نقاط

النصر بلا نقاط

شهدت الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشر أ من دوري القسم الثالث ، والتي تضم فرق سيناء ، إقامة مباريتان بالجولة الثانية وتأجيل الثالثة .إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد 6 أكتوبر عند نقطتين .إنتهت بفوز النجمة بهدف دون رد ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد بالوظة بلا نقاط .وتم تأجيل لقاء النصر و أبي صقل .