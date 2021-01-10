فوز مركز شباب الخربة ونجمة سيناء بالقسم الثالث
الأحد 10/يناير/2021 - 12:32 ص
ايمان الجعيدي
شهدت الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشر أ من دوري القسم الثالث ، والتي تضم فرق سيناء ، إقامة مباريتان بالجولة الثانية وتأجيل الثالثة .
شباب الخربة و 6 أكتوبر
إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد 6 أكتوبر عند نقطتين .
بالوظة و نجمة سيناء
إنتهت بفوز النجمة بهدف دون رد ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد بالوظة بلا نقاط .
وتم تأجيل لقاء النصر و أبي صقل .
ترتيب المجموعة الـ 12
1- شباب الخربة ٤ نقاط
2- نجمة سيناء ٤ نقاط
3- أكتوبر نقطتين
4- أبي صقل نقطة واحدة
شباب أقطية نقطة واحدة
بالوظة بلا نقاط
النصر بلا نقاط
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