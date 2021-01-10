بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

الأحد 10/يناير/2021 - 05:32 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، على ما صرح به النائب مصطفى بكري بشأن احتمالية إجراء تعديل وزراء عقب انعقاد مجلس النواب، قائلا: "الوزير اللي المفروض يمشي هو الوزير اللي مش بيبقا موجود وقت الأزمات مع الناس".

وعن أدء مجلس النواب المقبل، أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن رئيس مجلس النواب السابق "تعب مناهدة مع النواب حتى يحضروا الجلسات، مضيفا: "مجلس النواب مش أوبهة ولا عظمة.. دي مسئولية ولازم النائب يروح مجلس النواب".

ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى النواب الجدد، "نريد أن يثق الناس في المجلس، ويتابعونه.. نريد رؤية أداء رفيع المستوى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب تعديل وزاري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة يثير استياء كومان

منذ حوالي 6 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

إنفراجة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 13 ساعة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد رحيله.. سر العلاقة القوية التي ربطت هادي الجيار بالزعيم عادل إمام

منذ ساعة

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أديب يسخر من تغريدة أنيسة حسونة عن وصول عدد الأهلاوية في مصر إلى 90 مليونا

"أديب" عن زيادة عدد موظفي الجهاز الإداري: "المواطن لازم يدلع"

رسالة عمرو أديب لأعضاء البرلمان بشأن قانون الأحوال الشخصية (فيديو)

عمرو أديب عن التصالح في مخالفات البناء: "الشعب عايز يدفع"

شاهد تعليق عمرو أديب على تسريب رئيس البرلمان العراقي

عمرو أديب يوجه رسالة لنقابة الأطباء: "داخلين على وباء"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

بعد رحيله.. سر العلاقة القوية التي ربطت هادي الجيار بالزعيم عادل إمام

04:31 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى