بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

قال الإعلامي عمرو أديب، على ما صرح به النائب مصطفى بكري بشأن احتمالية إجراء تعديل وزراء عقب انعقاد مجلس النواب، قائلا: "الوزير اللي المفروض يمشي هو الوزير اللي مش بيبقا موجود وقت الأزمات مع الناس".

وعن أدء مجلس النواب المقبل، أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن رئيس مجلس النواب السابق "تعب مناهدة مع النواب حتى يحضروا الجلسات، مضيفا: "مجلس النواب مش أوبهة ولا عظمة.. دي مسئولية ولازم النائب يروح مجلس النواب".