ميلان يعود لسكة الانتصارات في الدوري الإيطالي

الأحد 10/يناير/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
استعاد ميلان اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام يوفنتوس وعاد لعزف نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 2 - صفر على تورينو اليوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتالانتا على مضيفه بينفينتو 4 - 1 .

على استاد "سان سيرو" في مدينة ميلانو ، استعاد ميلان نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام يوفنتوس 1 - 3 في المرحلة الماضية.


وحقق ميلان الفوز على تورينو جار يوفنتوس ، وذلك بهدفين نظيفين سجلهما رافاييل لياو وفرانك كيسي في الدقيقتين 25 و36 من ضربة جزاء. ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول المسابقة ، وتجمد رصيد تورينو عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

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