أول تعليق من الشيخ علي جمعة بعد تعيينه في برلمان 2021

الأحد 10/يناير/2021 - 12:27 ص
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
شيماء حسن
قال الشيخ علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية وعضو مجلس النواب المعين، إن البرلمان هو ترجمة للعملية الديمقراطية التي تبنى على الفصل بين السلطات سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. 

وأضاف "جمعة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن من يدير عملية تنفيذية لا يجتمع ذلك مع كونه داخل البرلمان من أجل تحقيق هذا الانفصال التام بين السلطات.

وأشار إلى أن البرلمان سيكون مضطلع بمهمتين أساسيتين الأولى هي قضية التشريع وهي مهمة ولها قواعدها وأسسها والثانية هي خدمة الشعب وعلاقته مع السلطة التنفيذية.

وأكد أن قوانين الأسرة تأتي في قائمة أولوياته داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تحتاج إلى إعادة نظر لأن الجو العام أصبح فيه ظلم من المرأة والرجل والذي ينال الظلم الأكبر هم الأطفال، ولابد من صدور بعض القوانين التي تواجه بعض الأفكار الضالة والمغرضة والمفسدة والمدمرة، لافتًا إلى أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف داخل البرلمان ستكون الأنسب لتخصصه.

وعن شعوره بعد اختياره للتعين في مجلس النواب قال جمعة: "فرحت بهذا التعيين لأنه فيه ثقة من جانب القيادة السياسية وتكريم ولكن لا يجب أن يشغلني عن القضية الأساسية وهو دوري داخل البرلمان، وهذا التعيين هو هدية من الرئيس ورفض الهدية من الكبير عيب وميصحش".

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