دنيا سمير غانم تواسي شقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد فى وفاة والدته

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حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على نعي والدة الفنان حسن الرداد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة لها برفقة والدة الفنان حسن الرداد وحماة شقيقتها إيمي سمير غانم، وعلقت قائلة" البقاء لله والدة أخويا و زوج أختي حسن الرداد الأم العظيمة الحنونة فادية الرداد ربنا يرحمها و يصبر كل عيلتها و حبايبها.. هتوحشينا أوي البقاء لله حسن و نيبال حبايبي ربنا يصبركم يا رب.. نسألكم الفاتحة و الدعاء".





يذكر أن والدة حسن الرداد توفيت منذ قليل، وأعلن ذلك ابنها حسن عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.