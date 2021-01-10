ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

الأحد 10/يناير/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
وكالات
فرط فريق ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوساسونا اليوم السبت في الجولة الثامنة عشرة من الدوري.

وأثرت أرضية الملعب على أداء لاعبي الفريقين ولم يكن هناك العديد من الفرص الخطيرة على المرميين، بسبب الاجواء الباردة والثلوج التي غطت أجزاء كبيرة من الملعب.


ورفع الريال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.

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