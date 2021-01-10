موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي

موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي
الأحد 10/يناير/2021 - 12:06 ص
علي نبوي
حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على احتواء غضب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر بعدما قام المدرب باستبداله بأكثر من مرة كتغيير أول خلال لقاءات الفريق الأحمر الماضية.
وعقد موسيماني جلسة مع طاهر محمد طاهر تحدث خلالها حول وجهة نظره الفنية من تغييره كأول التغييرات في المباريات الماضية، ليحتوي غضب اللاعب.
وكان موسيماني قد قام بتغيير طاهر محمد طاهر في مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بين شوطي المباراة وأشرك زميله محمود كهربا بديلا له.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.