موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على احتواء غضب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر بعدما قام المدرب باستبداله بأكثر من مرة كتغيير أول خلال لقاءات الفريق الأحمر الماضية.









وعقد موسيماني جلسة مع طاهر محمد طاهر تحدث خلالها حول وجهة نظره الفنية من تغييره كأول التغييرات في المباريات الماضية، ليحتوي غضب اللاعب.





وكان موسيماني قد قام بتغيير طاهر محمد طاهر في مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بين شوطي المباراة وأشرك زميله محمود كهربا بديلا له.







