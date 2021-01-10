موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي

الأحد 10/يناير/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على احتواء غضب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر بعدما قام المدرب باستبداله بأكثر من مرة كتغيير أول خلال لقاءات الفريق الأحمر الماضية.


وعقد موسيماني جلسة مع طاهر محمد طاهر تحدث خلالها حول وجهة نظره الفنية من تغييره كأول التغييرات في المباريات الماضية، ليحتوي غضب اللاعب.

وكان موسيماني قد قام بتغيير طاهر محمد طاهر في مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بين شوطي المباراة وأشرك زميله محمود كهربا بديلا له.


ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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