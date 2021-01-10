تفاصيل حادث تصادم بين 5 سيارات على طريق المنصورة - جمصة في الدقهلية
الأحد 10/يناير/2021 - 06:00 ص
محمد كشك
شهد طريق المنصورة _ جمصة حادث تصادم بين 5 سيارات نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين اصطدم بسيارة فى المقابل واصطدامه به ثلاثة آخرين من الخلف، ما أسفر عنه أصابه سائق.
وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق ( المنصورة جمصة) أمام قرية " الروضة " دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين أن أطراف الحادث كل من السيارة رقم (د أ ب 1243 بيك أب) قيادة المدعو أحمد النجدى حسين، 27 سنة، سائق، ومقيم قرية " أويش الحجر دائرة مركز المنصورة، باتجاه جمصة، والسيارة رقم (د ر س 3869 نقل مقطورة رن 863 ) قيادة المدعو السيد عبد المنعم إسماعيل، 40 سنة، سائق، ومخيم بندر السنبلاوين، باتجاه المنصورة، والسيارة رقم (ص ف ب 215 بيك أب ) قيادة المدعو أحمد رضا عبدالله غائم، 22 سنة سائق، ومقيم منطقة " دمياط الجديدة" باتجاه المنصورة، والسيارة رقم (ص ر 1879 ميكروباص ) قيادة ياسر صابر عبدالكريم رمضان، 39 سنة، سائق، ومقيم قرية " الهوارة" دائرة مركز الفيوم، باتجاه المنصورة، والسيارة رقم ( د ف ع 5264و نقل مقطورة دم ر 8134 ) قيادة عماد رياض ابراهيم، 35 سنة، سائق، ومقيم قرية " كوم النور دائرة مركز ميت غمر باتجاه المنصورة.
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