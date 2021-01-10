تفاصيل حادث تصادم بين 5 سيارات على طريق المنصورة - جمصة في الدقهلية

شهد طريق المنصورة _ جمصة حادث تصادم بين 5 سيارات نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين اصطدم بسيارة فى المقابل واصطدامه به ثلاثة آخرين من الخلف، ما أسفر عنه أصابه سائق.





وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق ( المنصورة جمصة) أمام قرية " الروضة " دائرة المركز.



