باسم سمرة عن رحاب الجمل: "معرفهاش وجبتها من القسم"

الأحد 10/يناير/2021 - 01:15 ص
باسم سمرة ورحاب الجمل
باسم سمرة ورحاب الجمل
هدى عبدالرازق
كشف الفنان باسم سمرة، تفاصيل المشادة الكلامية مع الفنانة رحاب الجمل، مشيرا إلى أنهما يقدمان معا فيلم والفنانة مرتبطة بموعد سفر يوم 14 يناير، مضيفا أنه طالبها بالانتهاء من مشاههما قبل السفر ولكنها رفضت، واعتذرت عن العمل.

وقال "سمرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه يعمل في مسلسل آخر وفوجىء أنها معه أيضا ولكنها طلبت أجر أكبر، فتم استبعادها من المسلسل، مضيفا: "هى افتكرت أني مشتها من الفيلم والمسلسل".

وأضاف: "أنا أعرف أخد حقي بدراعي، واللي يغلط اظبطه.. أنا معرفهاش وآخر مرة جبتها من القسم كانت متجوزة نصاب ماشي باللاسلكي، وروحت جبتها من القسم".

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