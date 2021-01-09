فوز النصر للتعدين والمدينة المنورة وخسارة الأقصر في القسم الثالث



ترتيب المجموعة الأولى



1- المدينة المنورة 13 نقطة

2- الأقصر 12 نقطة

3- التحرير 10 نقاط

4- التعدين 10 نقاط

5- وادي النيل 9 نقاط

6- شباب إدفو 7 نقاط

7- قوص 5 نقاط

8- جمهورية دراو 5 نقاط

9- شبان إسنا 4 نقاط

10- أبو الريش 4 نقاط

11- شباب الزهراء نقطة وحيدة

12- الهلال نقطة وحيدة

تلقى فريق الأقصر خسارة مفاجأه من فريق قوص، بهدف دون مقابل، في الجولة الخامسة، للمجموعة الأولى من دوري القسم الثالث.وحقق فريق المدينة المنورة إنتصارا كبيرا على حساب ضيفة فريق وادي النيل، بثلاثة أهداف مقابل هدف.ونجح النصر للتعدين في تخطي كمين مركز شباب إدفو، بالفوز بهدف دون مقابل، وخسر أبو الريش على ملعبه من جمهورية دراو بهدف دون رد.وقررت لجنة المسابقات تأجيل لقاء مركز شباب الزهراء مع فريق شبان إسنا ليقام يوم الثلاثاء - 19 يناير - بملعب المدينة الشبابية بالطود.