كيف دعمت الدولة أسر شهداء كورونا من الأطباء؟

الأحد 10/يناير/2021 - 02:59 ص
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
ياسمين مبروك
تسعى الدولة بكافة مؤسساتها، لدعم أسر شهداء كورونا من الأطباء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل إنقاذ الآخرين من الوباء اللعين، وهو فيروس كورونا المستجد، من خلال صرف معاش إصابة العمل، فضلًا عن صرف إعانة خاصة بالدراسة لأبناء الأعضاء من الأرامل والمُطلقات.

ويرصد "الفجر"، طرق دعم الدولة لأسر شهداء كورونا من الأطباء.

معاش إصابة العمل 
قرر الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء فيروس كورونا والذي يبلغ 80% من أجر التسوية التأميني.

وكانت وزيرة الصحة، أصدرت قرار باعتبار كورونا من الأمراض المعدية يتفق هذا القرار مع الأمراض المهنية بإصابات العمل طبقًا لقانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لذا
سيصبح الحد الأقصي للمعاش للشهداء عام 2020 - هو (5600 جنيه)، ويصبح الحد الأقصى للمعاش للشهداء عام 2021 هو (6480 جنيها).

إنشاء صندوق دعم الشهداء
ودعمت نقابة الأطباء، أبطال المعركة مع فيروس كورونا، بزيادة بدل المهن وإنشاء صندوق دعم أسر الشهداء والتنسيق مع الوزارات المختلفة لإعفائهم من خدمات ودفع مصاريف المدارس.

ادعم أسر شهداء كورونا 
كما أطلقت نقابة الأطباء، مبادرة "ادعم أسر شهداء الأ طباء"، وقالت إن المبادرة ليست بديلًا عن المطالبة بحقهم في المعاش الاستثنائي، وأن مطالبات النقابة مستمرة لكل المسئولين وبكل السبل لإقرار حق أسر شهداء الأطباء، ضحايا مواجهة فيروس كورونا، في معاش استثنائي مساواةً بأسر شهداء الجيش والشرطة.

إعانة لأبناء الأعضاء 
وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف إعانة خاصة بالدراسة لأبناء الأعضاء من الأرامل والمُطلقات، بقيمة إجمالية 2000 جنيه، على دفعتين، 1000 جنيه كل 6 أشهر؛ لمن هم ما زالوا في مراحل التعليم سواء الجامعي أو ما قبله، على أن يكون حكوميا فقط سواء مدارس أو جامعات.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد سجلت في الأسبوع الأول من العام الجاري، 21 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد شهداء الأطباء إلى 285 طبيبا.

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