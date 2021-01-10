أستاذ بـ"قصر العيني": تحور كورونا لم يؤثر حتى الآن على اللقاحات

الأحد 10/يناير/2021 - 01:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن التحور الذي حدث لفيروس كورونا لم يؤثر على التطعيمات في الوقت الحاضر ولكن أثر على سرعة الانتشار.

وأضاف "عمر" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن وجود الفاكسين أو اللقاح سيكون له دورًا كبيرًا في تقليل انتشار الفيروس، والتقليل من مضاعفات الفيروس.

وتابع الأستاذ بكلية طب قصر العيني: "اللقاح لن يكون الحل السحري للقضاء على الفيروس خاصة أن الأجسام المضادة التي تنتج عن اللقاح تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل".

وأشار إلى أنه سيكون هناك بعض العلاجات المساعدة التي تعمل على الحد من انتشار أعراض الفيروس وستكون في القريب العاجل موجودة في الأسواق.

وكانت قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن الهبوط في أعداد الإصابة بفيروس كورونا لا تأخذ بها إلا بعد الاستمرار في نزول الأعداد وثباتها لمدة أسبوع إلى أسبوعين على الأقل، حتى نستطيع رصد موقف مصر من حقيقة وصولها إلى ذروة المرحلة الثانية من انتشار الفيروس من عدمه.

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا والتي تمثل شريحة معينة من المجتمع لا تزيد إلى حد كبير، مشيرة إلى أن هذا يعد مؤشرا من المؤشرات الإيجابية التي يجب أن نحافظ عليها من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامة.

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل بالتوازي من خلال العديد من الاتجاهات بالنسبة للقاحات، فكان أولها اللقاح الصيني ولكن هناك اتجاهات أخرى في اللقاحات ستعتمد عليها الوزارة في ظل الظروف الراهنة للتغلب على تحدي محدودية الإنتاج مثل لقاح "سينوفاك" و"استرازينيكا".قال خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء مجموعة من الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة أن يرضى المصاب بهذا الفيروس بقضاء الله ويتخذ بالأسباب المتمثلة في الالتزام بالإجراءات الطبية.

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