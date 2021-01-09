أسعار الغذاء ترتفع إلى اعلي مستويتها في 6 سنوات ديسمبر الماضي

ارتفعت أسعار المواد الغذائية عالمياً إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات خلال ديسمبر 2020، ومن المرجَّح أن تواصل الارتفاع في عام 2021، مما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر في حين ترتفع أعداد الجوعى في جميع أنحاء العالم.

وقفز مقياس الأمم المتحدة لأسعار الغذاء بنسبة 18% منذ مايو 2020، إذ ساعدت الأحوال الجوية السيئة، والتدابير الحكومية لحماية الإمدادات، والطلب القوي على زيادة أسعار السلع الزراعية من الحبوب إلى زيت النخيل. وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إنَّ الأسعار من المرجَّح أن ترتفع أكثر.



