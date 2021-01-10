جوهر نبيل: شباب منتخب مصر لكرة اليد الحالى أفضل من جيلنا (فيديو)

قال جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، ولاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، إن فرص منتخب مصر فى بطولة كأس العالم لليد، كبيرة خلال البطولة، ولكن ما يحدث فى العالم كله، وتحديدا فى مصر، سيؤثر على المنتخب المصرى، فالدورى المصرى غير موجود، ولاعبى الدوريات الأوروبية يلعبون بإستمرار، فمصر لم تلعب سوى اليابان والبرازيل، وكان الأداء متوسطا.





وأضاف نبيل، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، حظوظنا محدودة فى البطولة، فمباريات البطولة وتحديدا المباراة الافتتاحية أمام تشيلى، ستبين أداء المنتخب.





وتابع نبيل، منتخب مصر والجزائر وتونس، لديهم الحظوظ الأكبر من بين الدول العربية، فتشكيلة المنتخب تذكرنا بتشكيل بمنتخب مصر فى عام 1996، لأنه مزيج من الشباب والناشئين، والخبرة، وأظن أن كرواتيا والدنمارك قد يصلوا للنهائى، وهناك أمل أن نكون فى الـ 8 الأوائل، ومن الصعب أن نكون ضمن المربع الذهبى.



