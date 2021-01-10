نقيبة التمريض: لا يوجد عجز في المستشفيات العامة

الأحد 10/يناير/2021 - 02:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة الممرضات وعضو مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد عجز بقطاع التمريض في المستشفيات العامة، حيث تم تعين ما يقرب من 40 ألف ممرض وممرضة خلال السنتين الماضيتين.

وأضافت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إن أعداد أفراد طاقم التمريض المتوفية إثر إصابتهم بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية بلغ نحو 68 ممرض وممرضة، منوهة بأن الرئيس السيسي استجاب لمطالب النقابة بإنشاء صندوق للشهداء من أفراد التمريض.

وأوضحت أنه يتم العمل حاليًا على الانتهاء من الهيئة التنفيذية لصندوق الشهداء، متابعة: "نناشد الدكتور محمد معيط وزير المالية بالنظر في القانون رقم 14 الخاص بحوافز المهن الطبية والذي يعطي حوافز تقدر ب20 جنيهًا فقط لأفراد التمريض.

وتابعت أن حافز كورونا بحاجة إلى مراقبة ومتابعة من مساعد وزيرة الصحة للشؤون المالية والإدارية؛ لضمان وصول الحافز لمستحقيه. 

وتابعت: "نتمنى أن تنضم جميع الأطقم الطبية بمستشفيات محافظات الجمهورية إلى اللائحة المالية بمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ منعًا لتسرب الممرضين إلى المستشفيات الخاصة.

وأشارت إلى أن جميع أطقم التمريض بجميع المستشفيات العامة خضعت لتدريبات على مكافحة فيروس كورونا للاستعانة بهم في حالة تصاعد الأعداد وزيادة الضغط على التمريض في مستشفيات العزل، فضلًا عن تدريب طلاب كليات التمريض والمعاهد الفنية أيضًا.

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