مركز شباب الضبعة يوقف إنتصارات الزهور وفوز مصري السلوم و الحرية بالقسم الثالث

السبت 09/يناير/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
نجح شباب الضبعة في إيقاف إنتصارات الزهور متصدر المجموعة بعد التعادل بهدفين لكل منهما في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.

تقدم الزهور بهدفين عن طريق إبراهيم منتصر في الدقيقة 26 ، والدقيقة 32 وتعادل لشباب الضبعة محمود خميس في نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء ، وأضاف أحمد ذاكي هدف التعادل في الشوط الثاني ، وأضاع فريق الزهور ضربة جزاء في الشوط الثاني، ولغي حكم المباراة هدف لفريق شباب الضبعة بداعي التسلل مما أثار إعتراض الجهاز الفني ولاعبي فريق الضبعة .

بهذة النتيجة رفع فريق الزهور رصيدة للنقطة السابعة، ورفع شباب الضبعة رصيدة للنقطة الرابعة.

وفي إطار نفس المجموعة نجح المصري السلوم في الفوز علي الشرطة المطروحي في المباراة التي جرت بينهما بملعب مركز شباب مطروح ليرفع المصري رصيدة للنقطة السابعة ويتساوي مع الزهور في صدارة المجموعة، ويظل الشرطة في المركز الأخير بدون نقاط.

يذكر أن مباريات الجولة قد أفتتحت بالأمس ونجح فريق الحرية في تحقيق فوز ثمين علي برج العرب بهدفين مقابل هدف أحرزهم عبد المنعم محمود، وعدوي عاكف.

ليرفع الحرية رصيدة للنقطة السادسة، ويظل برج العرب بدون رصيد من النقاط.

وتختتم مباريات الجولة غدا الأحد حيث يواجه فريق الهلال صاحب ال 4 نقاط فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد نقطة واحدة من مباراة وحيدة والتي تعادل فيها مع مطروح سلبيا.

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- الزهور 7 نقاط
2- المصري السلوم 7 نقاط
3- الحرية 6 نقاط
4- الهلال 4 نقاط
5- شباب الضبعة 4نقاط
6- م. شباب الحمام نقطة وحيدة
7- مطروح نقطة وحيدة
8-الشرطة بلا نقاط
9- شباب برج العرب بلانقاط

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