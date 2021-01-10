نجم برشلونة يثير استياء كومان
الأحد 10/يناير/2021 - 12:00 ص
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تلوح أزمة في الأفق داخل صفوف برشلونة الإسباني بين الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني وأحد نجوم البرسا الذي يعاني من تدهور النتائج في الموسم الحالي.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة، تعاقد في الصيف الماضي مع البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس السابق من أجل تدعيم تشكيله لكنه فشل في إقناع كومان بإمكانياته الفنية.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بيانيتش بالكاد يشارك مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي ووصل بصعوبة للتواجد في 40% من إجمالي الدقائق المتاحة في الموسم الحالي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه عند قدوم بيانيتش ظن الكثيرون أنه سيبعد سيرجيو بوسكيتس عن التشكيلة الأساسية ويكون ثنائية نموذجية مع فرينكي دي يونج.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بعد مرور 4 أشهر من المنافسات الرسمية في الموسم الحالي فإن وضع بيانيتش في برشلونة يثير للقلق.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان ترك بيانيتش يجري عمليات الإحماء طوال الشوط الثاني من مواجهة أتلتيك بيلباو في سان ماميس يوم الأربعاء الماضي بدون أن يدفع به في المباراة.
ونوهت الصحيفة الإسبانية أن بيانيتش سبق له أن خرج عن صمته وصرح بأنه لا يشعر بالراحة تجاه دوره منذ القدوم إلى برشلونة.
و كشفت الصحيفة الإسبانية أن بالتأكيد على أن ما يعيشه بيانيتش سببه أن كومان لأنه لا يحب طريقة لعبه أو غير راضٍ عن عمله في التدريبات اليومية.
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