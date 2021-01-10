نجم برشلونة يثير استياء كومان

الأحد 10/يناير/2021 - 12:00 ص
كومان
كومان
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تلوح أزمة في الأفق داخل صفوف برشلونة الإسباني بين الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني وأحد نجوم البرسا الذي يعاني من تدهور النتائج في الموسم الحالي. 

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة، تعاقد في الصيف الماضي مع البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس السابق من أجل تدعيم تشكيله لكنه فشل في إقناع كومان بإمكانياته الفنية. 

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بيانيتش بالكاد يشارك مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي ووصل بصعوبة للتواجد في 40% من إجمالي الدقائق المتاحة في الموسم الحالي. 

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه عند قدوم بيانيتش ظن الكثيرون أنه سيبعد سيرجيو بوسكيتس عن التشكيلة الأساسية ويكون ثنائية نموذجية مع فرينكي دي يونج. 

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بعد مرور 4 أشهر من المنافسات الرسمية في الموسم الحالي فإن وضع بيانيتش في برشلونة يثير للقلق. 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان ترك بيانيتش يجري عمليات الإحماء طوال الشوط الثاني من مواجهة أتلتيك بيلباو في سان ماميس يوم الأربعاء الماضي بدون أن يدفع به في المباراة. 

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن بيانيتش سبق له أن خرج عن صمته وصرح بأنه لا يشعر بالراحة تجاه دوره منذ القدوم إلى برشلونة. 

و كشفت الصحيفة الإسبانية أن بالتأكيد على أن ما يعيشه بيانيتش سببه أن كومان لأنه لا يحب طريقة لعبه أو غير راضٍ عن عمله في التدريبات اليومية.

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