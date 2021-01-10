رئيس شعبة المستلزمات الطبية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأكسجين

الأحد 10/يناير/2021 - 04:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إن أسباب أزمة الأكسجين هي ارتفاع أسعار الحديد بجانب شراء المواطنين لأسطوانات الأكسجين، لافتا إلى أن هيئة الدواء هي الجهة المعنية بوضع الإطار العام لعمليات بيع أسطوانات الأكسجين، علاوة على مراقبتها للكميات المتوفرة منه في الأسواق.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، على ضرورة وضع اطر لعمليات بيع أسطوانات الأكسجين لمنع حدوث أزمات أخرى من خلال هيئة الدواء والشراء الموحد.

وأوضح أنه يجب إصدار توصية بمنع بيع أسطوانات الأكسجين بسعر الجملة، ولا تباع إلا لمن يمتلك استشارة طبية، لافتا إلى أن المستودعات امتنعت عن بيع أسطوانات الأكسجين بعد البلاغات المقدمة في حقهم.

وبين رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، أنه تلقى العديد من الشكاوى من أصحاب المستودعات بعد تحرير محاضر بحقهم من قبل مباحث التموين.

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