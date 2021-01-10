وحيد حامد يروي حكاية مسئول فقد ثروته بعد إصابته بالسرطان: البصمة معرفتش صوته

الأحد 10/يناير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدّث الكاتب الكبير وحيد حامد، قبل وفاته، في لقاءٍ تليفزيوني خاص، عُرض عبر قناة "الشرق" الإخبارية، السبت، عن كواليس فيلم "معالي الوزير"، والذي عُرض عام 2003، مؤكدًا أنه أحداثه استوحيت من قصة حقيقية.

وقال وحيد حامد، خلال اللقاء، إنه عصر مُبارك كان هناك بعض الوزراء الذين يودعون أموالهم في أحد بنوك سويسرا، وكانت لهم خزائن خاصة تُفتح ببصمة الصوت، لافتًا إلى أن أحد المسئولين فقد ثروته التي كان يحتفظ بها هناك، إثر إصابته بسرطان الحنجرة، قائلًا: "صوته أتغير بعد ما جاله السرطان والفلوس كلها راحت عليه".

وأوضح أن فيلم "معالي الوزير"، قد جرى تصنيفه كأحد الأعمال الفنية التي تُحارب الفساد، فقد كانت الدولة تسعى من آن لآخر لمواجهة الفساد.

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