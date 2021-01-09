موعد مباراة الزمالك الأولى في دوري أبطال إفريقيا

السبت 09/يناير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علاء خليف

 أجريت أمس الجمعة، قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2020 – 2021، حيث أوقعت القرعة فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة مع أندية (الترجي التونسي- مولودية الجزائر – تونجيت السنغالي).
وكان الزمالك تواجد في التصنيف الثاني قبل إجراء مراسم القرعة، ولذلك ابتعد عن مجموعة غريمه التقليدي الأهلي والذي وقع بالمجموعة الأولى رفقة أندية (المريخ السوداني – تيمبا التنزاني – فيتا كلوب الكونغولي).

مواعيد مباريات الزمالك في دوري الأبطال:

ويستهل فريق الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق مولودية الجزائر بالقاهرة أحد يومي 12، 13 فبراير المقبل، بينما يخرج لملاقاة تونجيت السنغالي بالجولة الثانية يوم 23 من الشهر نفسه.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي بالجولة الثالثة أحد يومي 5 أو 6 مارس، قبل أن يستضيف بطل تونس مجددا بالجولة الرابعة يوم 16 من الشهر نفسه.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر أحد يومي 2 أو 3 أبريل بالجزائر، ويستضيف فريق تونجيت السنغالي بالجولة الأخيرة أحد يومي 9 أو 10 أبريل المقبل.

يذكر أن الزمالك حصل على "وصافة" بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعدما خسر النهائي أمام غريمه الأهلي بنتيجة 2-1.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أفريقيا الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"المسابقات" تعدل موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 10 ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

ليون يحسم مصير هدف برشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

منذ حوالي 4 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

المقاولون العرب يحدد سعر بيع نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

إدارة الزمالك توجه الشكر لـ"أيمن يونس"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يعقد جلسة مع جيرالدو للتوصل إلى اتفاق حول رحيله

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراتي الزمالك ضد الترجي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا (ذهابًا وإيابًا)

خاص.. محمود أبو رجيلة: "الزمالك سيعبر الرجاء البيضاوي المغربي في هذه الحالة فقط"

موعد مباراتي الزمالك أمام الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والمعلق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

09:39 م

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

10:01 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى