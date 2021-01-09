موعد مباراة الزمالك الأولى في دوري أبطال إفريقيا





أجريت أمس الجمعة، قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2020 – 2021، حيث أوقعت القرعة فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة مع أندية (الترجي التونسي- مولودية الجزائر – تونجيت السنغالي).

وكان الزمالك تواجد في التصنيف الثاني قبل إجراء مراسم القرعة، ولذلك ابتعد عن مجموعة غريمه التقليدي الأهلي والذي وقع بالمجموعة الأولى رفقة أندية (المريخ السوداني – تيمبا التنزاني – فيتا كلوب الكونغولي).





مواعيد مباريات الزمالك في دوري الأبطال:





ويستهل فريق الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق مولودية الجزائر بالقاهرة أحد يومي 12، 13 فبراير المقبل، بينما يخرج لملاقاة تونجيت السنغالي بالجولة الثانية يوم 23 من الشهر نفسه.





ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي بالجولة الثالثة أحد يومي 5 أو 6 مارس، قبل أن يستضيف بطل تونس مجددا بالجولة الرابعة يوم 16 من الشهر نفسه.





ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر أحد يومي 2 أو 3 أبريل بالجزائر، ويستضيف فريق تونجيت السنغالي بالجولة الأخيرة أحد يومي 9 أو 10 أبريل المقبل.





يذكر أن الزمالك حصل على "وصافة" بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعدما خسر النهائي أمام غريمه الأهلي بنتيجة 2-1.