وحدة تابعة لمورغان ستانلي ترفع استثمارتها في البيتكوين

رفعت وحدة تابعة لمورغان ستانلي مختصة بإدارة الاستثمارات من ملكيتها في شركة "مايكروستراتيجي" (MicroStrategy Inc) لتداول البيتكوين لتتخطى حصتها 10% بنهاية العام الماضي.

ووفقاً للإفصاح المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الجمعة، بلغت ملكية الوحدة التابعة للبنك 792627 من أسهم مايكروستراتيجي بنهاية ديسمبر الماضي 10.9% من أسهم الشركة لتبلغ القيمة السوقية لتلك الحصة 420 مليون دولار بحسب سعر إغلاق الجمعة.

وكان مايكل سايلور الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي الداعمة للعملة المشفرة بتكوين، قد أفصح عن خطط شركته لزيادة مشترياتها من العملات المشفرة، وإصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم لتمويل تلك الخطة. كما دعا إيلون ماسك الشهر الماضي وبشكل علني لاتخاذ خطوة مماثلة وشراء عملات مشفرة بالسيولة المتوافرة لدى شركة تسلا.

وارتفع سهم مايكروستراتيجي 37% خلال العام الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.8% فقط. وجاءت تلك المكاسب بدعم من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها العملات الرقمية خلال العام.

ووفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ من الإفصاحات التي تصدر بصفة دورية، يضم هيكل ملكية مايكروستراتيجي شركات: "فيرست تراست للاستشارات" (First Trust Advisors)، و"بلاك روك" (BlackRock Inc)، و"مجموعة فانغارد" (Vanguard Group).