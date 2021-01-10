شاهد.. انقطاع التيار الكهربي في جميع أنحاء باكستان

الأحد 10/يناير/2021 - 04:58 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
شيماء حسن
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو رصد تعرض مدن باكستان لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد وهذا ما ترك أكثر من 200 مليون مواطن بدون كهرباء.

وقالت الإعلامية ريهام السهلي خلال تقديم برنامجه "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إن وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان قد صرح بأن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد ناجم عن انخفاض مفاجئ في التردد بمنظومة نقل الكهرباء، كما طالب المواطنين بالتزام الهدوء.


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