وزير البترول: إحلال 70 ألف سيارة هذا العام لتعمل بالغاز (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 06:45 ص
طارق الملا
طارق الملا
داليا الحسين
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس إن الإقبال من قبل المواطنين على معرض تكنولوجيا تحويل السيارات للعمل بالغاز لم يكن متوقعًا، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في عملية الإقبال يعود لكون العملية باتت مشروعًا قوميًا حصل على دعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن ثم حصل على الزخم المناسب له من كافة المؤسسات.

وأكد "الملا"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on" أن جميع الجهات تضمانت وتضافرت لإيجاد عناصر النجاح للمشروع القومي، مشيرا إلى أن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عمره 25 سنة ولكن كان يسير بنمط طبيعي لكن الاقبال الكبير جاء بسبب زخم تضافر الجهات والمؤسسات المختلفة في مقدمتها البنك المركزي والوزارة وغيرها من الجهات.

وأكمل قائلا: " منذ 25 عاما تم تحويل نحو 300-330 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالنسبة للإحلال من بنزين إلى وقود مزدوج" بنزين والغاز الطبيعي" حيث كان المتوسط نحو 7 آلاف إلى 10 آلاف سنويًا.

وشدد الوزير على أهمية الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم وضبط إيقاعه، مؤكدًا أنه كان له دور مهم وكبير عبر تصحيح آليات التسعير للمنتجات البترولية وعلاقتها ببعضها مما أزال التشوهات السعرية.

وواصل: "عندما تم تصحيح سعر البنزين فعلى سبيل المثال سعر لتر البنزين 80 حوالي 6.5 جنيه والمكافئ له من الغاز حوالي 3.5 جنيه بانخفاض قدره 50% ؛ مما شكل حافزًا للتحويل حيث وصلنا لنحو 42 ألف سيارة في عام 2020 بسبب هذا الحافز ".

وأكد أنه بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي الذي اطلق قبل أربع سنوات فضلًا عن المبادرة الاخيرة سيزيد من عمليات التحويل، متابعا: "نتوقع أن نصل إلى معدلات تبلغ 75 ألف إلى 100 ألف سنويًا ".

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