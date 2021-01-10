مصطفى بكري: "عندي معلومة أنه سيكون هناك تعديل وزاري عقد انعقاد البرلمان"

الأحد 10/يناير/2021 - 07:30 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
هدى عبدالرازق
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه متفائل بتشكيل مجلس النواب الجديد، مشيرا إلى أن المجلس به 158 عضو يمثلون 12 حزب سياسي من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث يوجد احساس لدى حز الأغلبية وهو حزب مستقبل وطن بضرورة تفعيل العملية الحزبية.

وأشار "بكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك 70 عضو يتراوح أعمارهم من 25 إلى 35 عاما، فضلا عن وجود 165 إمرأة ممثلة داخل البرلمان، لافتا إلى أن المجلس الجديد أمامه مهام كثيرة، ولابد من بث الجلسات حتى يتابعها المواطنين.

ولفت إلى أنه جرى العرف أن تقدم الحكومة استقالتها ولكن ليس شرطا، مضيفا أنه من الممكن أن يحدث تعديل أو تغيير وهذا قرار رئيس الجمهورية، وليس قرار أحد، مضيفا: "معنديش معلومة بوزير معين سيستمر أو سيرحل.. عندي معلومة أن هيحصل تعديل وزاري بعد انعقاد المجلس زي ما حصل مع البرلمان السابق". 

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