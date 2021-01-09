"المسابقات" تعدل موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري

اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بشأن إقامة مباراة بيراميدز مع وادي دجلة المؤجلة من الجولة الثالثة.





وتقرر أن تقام المواجهة في الخامسة مساء بدلا من الثانية والنصف عصرا وذلك في اليوم المحدد لها الاثنين المقبل 11 يناير الحالي بستاد الدفاع الجوي.





وكان بيراميدز تعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بدون أهداف في المواجهة التي أقيمت على ملعب ستاد الشرطة بالعباسية.





وتأهل بيراميدز إلى دور الـ 32 الثاني من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد عبور عقبة الاتحاد الليبي بنتيجة 4-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب ليلاقي راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري.







