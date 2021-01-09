أشرف قاسم: ثلاثية الطلائع نتيجة الاستقرار.. وأخشى ضغط المباريات

السبت 09/يناير/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
محمد زكي

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الفوز الكبير والأداء المميز أمام طلائع الجيش يعبر عن الاستقرار الذي ينعم به الفريق داخل وخارج الملعب.


وشدد قاسم على أن اللاعبين لديهم ميزة وهي الاستقرار الفني وهو أمر هام للحفاظ على مسيرة الفريق. 


وأشاد المشرف العام بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة. وأوضح قاسم أن تغييرات باتشيكو حاول خلالها المدير الفني دخول كل اللاعيبن لفورمة المباريات لمواجهة ضغط مباراة المصري المقبلة والمقرر لها الثلاثاء، متمنيا ألا يكون هناك أي تأثير سلبي على اللاعبين بسبب ضيق الوقت.

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