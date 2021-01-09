إعلام القاهرة يطلقون حملة "عويلاتنا واحدة" لدعم الصعيد

السبت 09/يناير/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الاعلام جامعة القاهرة حملة اجتماعية بعنوان " عويلاتنا واحدة "؛ لتطوير الصعيد وسد الفجوة الحضارية والاستثمارية بين الصعيد والمدن الكبرى، وذلك برعاية هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام وبإشراف حياة بدر، دكتور في قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية.

وقالت سمية سعيد،أحد منسقي المبادرة، إن هدف حملة " عويلاتنا واحدة" هو إصلاح الصورة الذھنیة السلبیة المتكونة عن الصعید لدى سكان المدن الآخرى، والترویج للسیاحة في الصعید الذي یزخر بالعدید من المعالم السیاحیة والأثریة، والترویج للحرف الیدویة التي یمتھنھا أھل الصعید لما تمثله من ھویة حضاریة ومصدر دخل للعدید من الأسر، وتسلیط الضوء على محاولات تمكین المرأة في الصعید، فضلًا عن إبراز العادات الإيجابية لأھالي الصعید ومحاولة إصلاح العادات السلبیة، والتطرق إلى النماذج الصعیدیة الناجحة في مختلف المجالات والمھن.

كما ان الحملة تهدف إلى إجراء منسقي الحملة استطلاع رأي على أهالي القاهرة و أتضح من نتائجه وجود مفاهيم خاطئه عن أهل الصعيد مترسخه في أذهان أهل المدن و هو ما تسعى الحملة للعمل على تصحيحه.

ويناشد منسقي الحملة وزارة الإستثمارات؛ لتبني أصحاب الحرف و المشروعات الصغيرة في الصعيد، كما تدعو وزارة السياحة للمساعدة في الترويج للأماكن السياحية في الصعيد، مطالبين الجلس القومي للمرأة بالمعاونة في تمكين المرأة في الصعيد، داعين ووزارتي الشباب و الرياضة والتضامن الأجتماعي؛ لتقديم الدعم للحملة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة.

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