فوز المجد والعامرية والمعمورة.. نتائج الجولة السابعة من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث

أسفرت نتائج الجولة السابعة من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث عن فوز المجد على إسكندرية للبترول بهدفين دون رد سجلهما محمد ربيع و رشاد خليفة ليرتفع رصيد المجد 17 نقطة ويتربع على القمة و يتجمد رصيد إسكندرية للبترول عند 12 نقطة ويظل فى المركز الثالث .





وفاز نهضة العامرية بملعبه على حوش عيسى بهدف دون رد سجله قبارى محمد ليرتفع رصيد العامرية إلى 16 نقطة ويظل فى المركز الثانى وله مباراة مؤجلة ويتجمد رصيد حوش عيسى عند 9نقاط ويهبط للمركز التاسع .

وفاز مركز شباب القبارى على مركز شباب بولين بهدفين مقابل هدف وسجل رجب برعى الشهير بمروان هدفى القبارى ليرفع رصيد فريقه إلى 9 نقاط ويتجمد رصيد بولين عند 5 نقاط .





وحصد مركز شباب المعمورة ثلاث نقاط غالية بفوزه خارج ملعبه على الترام بهدفين مقابل هدف وسجل الثنائى رامى أسامه و خالد عبد السلام هدفى المعمورة بينما سجل عبد الله صلاح هدف الترام الوحيد ليرتفع رصيد المعمورة إلى 9 نقاط ويقفز للمركز السادس متفوقاً على القبارى والعبور وحوش عيسى بفارق الأهداف ويتجمد رصيد الترام عند11 نقطة ويظل فى المركز الرابع .

وفاز مركز شباب العبور بملعبه على رشيد بهدفين مقابل هدف وسجل الثنائى أحمد عيد وخليل فرج هدفى العبور بينما سجل محمد السيد زيكا هدف رشيد الوحيد ليرتفع رصيد العبور إلى6 نقاط بينما يتجمد رصيد رشيد عند3 نقاط .





و فاز الدلنجات على غزل كفر الدوار بهدف دون رد ليرتفع رصيد الدلنجات إلى 6 نقاط يتجمد رصيد كفر الدوار عند نفس الرصيد .





وخسر مياه البحيرة على ملعبه أمام بدر بهدف دون رد ليرتفع رصيد بدر إلى 11 نقطة ويقفز للمركز الخامس ويتجمد رصيد المياه عند 6 نقاط .





وواصل دلفى التراجع بخسارته إمام ايتاى البارود بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد إيتاى إلى 8 نقاط ويظل دلفى فى مؤخرة الجدول بدون أى رصيد من النقاط وله أربع مباريات مؤجلة .





وفيما يلى ترتيب المجموعة :





1- المجد 17نقطة

2- نهضة العامرية 16 نقطة

3- إسكندرية للبترول 12نقطة

4 -الترام 11نقطة

5 - بدر 11نقطة

6 - مركز شباب المعمورة 9 نقاط

7 - مركز شباب القبارى 9 نقاط

8 - مركز شباب العبور 9 نقاط

9 - حوش عيسى 9 نقاط

10 - مركز شباب إيتاى البارود 8 نقاط .

11- مياه البحيرة 6 نقاط

12 - غزل كفر الدوار 6 نقاط

13- مركز شباب الدلنجات 6 نقاط

14 - مركز شباب بولين 5 نقاط

15 - رشيد 3 نقاط

16- دلفى بدون نقاط .



