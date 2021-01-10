وزير الرياضة: مصر تخطط لتنظيم بطولات وأحداث رياضية كبرى (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور أشرف صبحي، إن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية مخطط لها أن تستقبل العديد من البطولات ولمجموعة من الألعاب.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تخطط لتنظيم بطولات وأحداث رياضية كبرى.

وكشف وزير الرياضة أن هناك مدينة رياضية أخرى تقام في العاصمة الإدارية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بشكل كبير بالرياضة والمنشآت.

وأشار أشرف صبحي إلى أن علم دراسة الاستادات وصل للجيل الرابع، كما أن الاستاد في العاصمة تم بناؤه وفقا للجيل الرابع.

وأكد وزير الرياضة أنه سيتم إنشاء استادات وفق أجيال جديدة في علم الاستادات، كما أن البنية الإنشائية في الرياضة تؤهلنا لتنظيم بطولات عالمية.

وقال أشرف صبحي، إننا نمتلك في الوقت الحالي طفرة في الطرق والخدمات تؤهلنا لاستضافة أي أحداث رياضية عالمية، كما أن العناصر والخبرات البشرية متوفرة لدينا لاستضافة أي حدث رياضي.

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