وزير الرياضة: لهذه الأسباب لم يكن من الوارد سحب البطولة من مصر (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لم يتم الحديث عن تأجيل بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أول لجنة للاتحاد الدولي لكرة اليد ذكرت في تقريرها في أول 3 أشهر باستحالة استكمال المنشآت.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن التقرير الثاني للاتحاد الدولي أشار إلي صعوبة استكمال الإنشاءات، موضحا أن تقرير الاتحاد الدولي الخاص بالصالة المغطاة باستاد القاهرة أشار إلى استحالة الانتهاء من التطوير.

وأشار صبحي إلى أن الدولة المصرية تعهدت بالانتهاء من الأعمال قبل شهر ديسمبر الماضي، موضحا أن الألمان الموجودون بالاتحاد الدولي لليد بعد اطلاعهم على المنشآت انبهروا بالإنجاز، ولم يتوقعوا إنجاز الإنشاءات والتقرير الأخير للاتحاد الدولي كان ممتازًا.

وقال وزير الرياضة إننا نفتخر ونعتز أن الإنشاءات والتصميم بأياد مصرية خالصة، فالعامل والمهندس المصري، والشركات المصرية هم من قاموا بإنجاز الإنشاءات بالكامل.

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