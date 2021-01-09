بايرن ميونخ يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

السبت 09/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونخ الألماني أصبح قريبًا من التعاقد مع ظهير أيسر جديد لينضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الفريق البافاري يسعى للتعاقد مع الإنجليزي عمر ريتشاردز نجم ريدينج الإنجليزي. 

وأوضحت الشبكة البريطانية أن ريتشاردز يبالغ من العمر 22 عاماً ويُقال أنه يمتلك قدرات مميزة، حيث قدم مستوى رائع مع ريدينج في بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. 

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن خطوة التعاقد مع ريتشاردز تأتي ليكون إحتياطياً لألفونسو ديفيز الظهير الأيسر في بايرن ميونخ لكي يلعب لوكاس هرنانديز كقلب دفاع بشكل دائم وذلك مع الرحيل المتوقع للنمساوي ديفيد ألابا في الصيف المقبل.

أخبار تهمك

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 8 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

المقاولون العرب يحدد سعر بيع نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

منذ حوالي 4 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ليون يحسم مصير هدف برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

إدارة الزمالك توجه الشكر لـ"أيمن يونس"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"المسابقات" تعدل موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعقد جلسة مع جيرالدو للتوصل إلى اتفاق حول رحيله

منذ أقل من ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

09:39 م

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

10:01 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى