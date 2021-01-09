رحاب الجمل عن أزمتها مع باسم سمرة :"أنا لا ليا في تريند ولا بتاعة مشاكل" (خاص)

Advertisements

أثيرت خلال الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل بعدما أعلنت الفنانة رحاب الجمل عما فعله الفنان باسم سمرة في لوكيشن تصوير فيلم "الديك العياط"، مُشيرة إلى أنه قام بإهانة زملائه وتوجيه السباب لهم مما دفع الأمن لطرده من المكان.



وقالت الفنانة رحاب الجمل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تقدمت بشكوى رسمية لنقيب المهن التمثيلية الدكتور والفنان أشرف زكي، وأنها تنتظر القرار الذي ستتخذه النقابة معه، مُضيفة :" مستنية قرار نقابتي، والنقابة أولى بمشاكلنا، ولازم مشاكلنا تكون جو النقابة مش في محاضر رسمية، وبشكرهم جدًا ومكنتش أحب إن اقحمهم في النوع ده من المشاكل".



وأوضحت رحاب الجمل أن الفنان باسم سمرة قام بالتطاول عليها وعلى المنتجة وعلى الأبطال المشاركين في الفيلم وعلى كل العاملين في الفندق الذين كانوا متواجدين به أمس، مُضيفة :" الموضوع سخيف أوي وفوق احتمال أي حد، وأنا من إمبارح في حالة من الصدمة؛ لإن سمعت سباب وشتايم ليا ولزمايلي وللمنتجة وللويتر اللي في المكان، وعلى مدار السنين اللي اشتغلتها عمري ما اتحطيت في موقف زي ده خالص، وكان قراري إن انسحب تمامًا واخد حقي بالقانون، مشيت بمنتهى الهدوء، وحتى الناس اللي كانت موجودة محدش فعلاً رد، كل الناس كانت بتحاول تتجاوز المشكلة بأي طريقة".



وأضافت رحاب الجمل أنها لم تكتب ذلك المنشور لكي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الجميع يعرفون أخلاقها جيدًا، ويدركون تمامًا أنها لا تفتعل المشاكل، مُوضحة :" أنا لا ليا في تريند ولا بتاعة مشاكل، وزمايلي كلهم بيحبوني وبحبهم، دايمًا كلنا عائلات في بعض وأولادنا عارفين بعض،احنا صحاب واخوات وبنعيش مع بعض فترة طويلة في التصوير وأسرارنا مع بعض".



وبسؤالها عن إمكانية تكرار عملها معه مرة أخرى، فقالت :"لا طبعًا؛ لإن اللي حصل غير منطقي وزي ما انتوا مستغربين اللي اتكتب انا مستغربة اللي حصل، ومش معقول كل فترة خناقة مع حد".



وعن تعليقها على عدم معرفته لها وعلى عدم مشاركته في أعمال سينمائية خلال الفترة الحالية، فقالت :"هو ده رد منطقي، رد غريب أذهلنا كلنا، امال أمن الأوتيل والبوليس خرجوا مين، مافيش مشاكل ابقى اعرفني في الشكوى إن شاء الله، أنا ده مش مضايقي خالص، كل واحد يشوف الأمور على قد دماغه".



وعن سبب إعلانها عن تفاصيل الخلاف، فقالت :"هو احنا في غابة، احنا في مصر، وفي قانون، واللي له حق هياخده، يعني إيه نخاف، خلص بقى الكلام ده، نخاف من إيه ومن مين، أنا لما بموت وأنا واقفة على رجليا، وهي موتة واحدة وكرامة واحدة مش كرامتين وكيان واحد واحترامي لذاتي واحد مش اتنين، عشان بس الموضوع بدأ يقلب كوميدي، الكوميديا بتجيب معايا سخافة ".