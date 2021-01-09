تقى فهيم بعد إعلان بدأ تصوير أحدث أفلامها "أهل الكهف": "بعتبر نفسي محظوظة"

السبت 09/يناير/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي


أعربت النجمة الشابة تقى فهيم، عن سعادتها باقتراب عرض أحدث أفلامها السينمائية "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي، والمقرر الانتهاء من تصويره هذا الشهر لعرضه قريبًا.

وقالت تقى فهيم، في تصريحات صحفية إنها تعتبر نفسها فنانة محظوظة بالاشتراك مع كوكبة كبيرة من ألمع النجوم في فيلم "أهل الكهف" والذي تدور أحداثه عن عام 250 ميلاديا، مأخوذ عن رواية للأديب الكبير توفيق الحكيم.

مضيفة: "سعيدة أن ٢٠٢٠ بكل صعوباتها بتنتهي بحاجة حلوة بعدما أعلنوا أن فيلم أهل الكهف هيتعرض الشهر المقبل، وانا فخورة اني اشتركت في عمل من إخراج العظيم عمرو عرفة وبيشارك فيه كل النجوم دي عشان كدة بعتبر نفسي محظوظة".

الفيلم بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

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