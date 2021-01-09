كوفيد 25 سيعرض على 15 حلقة في رمضان 2021

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أكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء أن مسلسل كوفيد ٢٥ سيعرض في رمضان ٢٠٢١ على ١٥ حلقة وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقت ومجهود مضاعف وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب وجاري التحضير استعدادا لإنطلاق التصوير.





فالمؤلفة قد أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقات وأضافت بأن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.





المسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.





الجدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.