أرسنال يهزم نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 09/يناير/2021 - 11:01 م
ارسنال
ارسنال
وكالات
استهل أرسنال حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز صعب 2-0 على نيوكاسل يونايتد في الدور الثالث على ملعب الإمارات اليوم السبت.

ونال البديل سميث-رو بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع، بسبب تدخل خشن على ماثيو لونجستاف قبل أن يخفف الحكم العقوبة إلى إنذار بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وسجل لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عاماً الهدف الافتتاحي بعد تبادل للكرة مع ألكسندر لاكازيت.

وأضاف أوباميانج الهدف الثاني من مسافة قريبة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، ليمدد سجل انتصارات أرسنال إلى أربع مباريات في كل المسابقات.

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