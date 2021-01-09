الحاجة سعيدة بعد رغبتها في التبرع بـ250 ألف جنيه لتحيا مصر: "تحويشة عمري.. وكله علشان الرئيس"

السبت 09/يناير/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشفت الحاجة سعيدة، من محافظة الشرقية، تفاصيل رغبتها بالتبرع بـ250 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

وقالت "سعيدة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" اليوم السبت: "دي تحويشة عمري، وكل ده علشان الرئيس السيسي وعلشان مصر".

وأضافت "نفسي ايدهم للرئيس في ايده، ربنا يخلينا الرئيس بيعمل حاجات حلوة وشايف التعبانين وربنا يسترها عليه، وأنا بعتبره زي أولادي، أنا عندي أربعة وهو الخامس".

وتابعت الحاجة سعيدة "نفسي أقابل الرئيس ولو دقيقة واحدة، ونفسي أحضنه وابوسه وأقف معاه، وقلبي بيدعيله وربنا معاه".

وفي ذات السياق قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يقوم حاليًا بتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركة في توفير وتحمل تكلفة لقاح كورونا للأسر الأولى بالرعاية الغير قادرة على الحصول عليه، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد.

وأضاف "مختار"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن لقاح كورونا ليس إجباري، وسيتم توفير اللقاح لمن يرغب في الحصول عليه فقط وليس لجميع الموجودين بقاعدة بيانات وزارة التضامن والصندوق، موضحًا أنخ خلال عام 2020 اشتغل الصندوق على مليون و600 أسرة بمتوسط 5 مليون شخص.

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق يقوم بدور توعوي في المحافظات والمناطق النائية لتوضيح أهمية تناول لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن توزيع اللقاح لن يكون مجاني وإنما تحمل التكلفة يكون للغير قادر فقط، مشددًا على أن الصندوق يتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير المتطلبات الطبية وغير الطبية لمستشفيات العزل، كما أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة لتوفير متطلبات المرضى غير القادرين.

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