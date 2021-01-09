عمرو أديب يوجه رسالة إلى رئيس البرلمان الجديد

السبت 09/يناير/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب الجدد، مشيرا إلى أن مهمتهم هو أن يكون هناك حياة سياسية نشيطة خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لا يعرف قوة الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان على الأرض، حيث أن قوة الحزب لم تعد واضحة داخل المجلس أو خارجه، مضيفا: "عايزين نشوف النائب وهو بياخد حق الشعب".

وأضاف أن النائب يجب أن يقوم بدوره الرقابي بشكل مختلف، ويكون لديه مستندات ومعرفة بتفاصيل الامور عند التحدث في ملف ما، مطالبا رئيس البرلمان الجديد أن يفسح المجال لإقامة حياة سياسية.

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