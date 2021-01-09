موعد مباراة الأهلي الأولى في دوري أبطال إفريقيا

السبت 09/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
علاء خليف

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي (2020 – 2021) والذي أجريت أمس الجمعة بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى مع أندية (فيتا كلوب – سيمبا التنزاني – المريخ السوداني).

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات الإفريقي بمواجهة نظيره المريخ السوداني بالقاهرة أحد يومي 12، 13 فبراير 2021، بينما يحل ضيفا على سيمبا التنزاني في الجولة الثانية يوم 23 من الشهر نفسه.

ويستضيف الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الثالثة أحد يومي 5 ، 6 مارس المقبل، قبل أن يخرج لملاقاة بطل الكونغو في الجولة الرابعة يوم 16 من الشهر نفسه.

ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني بالجولة الرابعة أحد يومي 2، 3 أبريل المقبل، بينما يستضيف فريق سيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة أحد يومي 9، 10 أبريل المقبل.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي توج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك 2-1.

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