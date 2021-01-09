بعد الفوز على الطلائع.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة المصري

السبت 09/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد زكي

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض اللاعبين مرانهم غدا الأحد بملعب النادي استعداد لمواجهة المصري في الجولة السابعة للدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل باستاد الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية.

وحقق الزمالك فوزا كبيرا مساء اليوم السبت على فريق طلائع الجيش بثلاثية في الجولة السادسة للدوري الممتاز سجلها أوباما وإمام عاشور هدفين وذلك باللقاء الذي جمعهما باستاد الجيش في السويس.

وفي سياق آخر، حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للكابتن أيمن يونس على الفترة التي قضاها رئيسا للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي.

وأكد عبدالعزيز أن يونس لم يدخر جهدا لخدمة نادي الزمالك خلال فترة وجوده في منصبه وقام بجهود مميزة في ملف كرة القدم كللها بالنجاح في العديد من الملفات التي ساهمت في مناخ الاستقرار الذي ينعم به الفريق الأول لكرة القدم الفترة الحالية.

وأضاف رئيس النادي أنه تثمينا لهذه الجهود فقد حرصت اللجنة على وضعه مستشارا للجنة في شئون كرة القدم للاستعانة بخبراته أيضا في الفترة القادمة فيما يخص ملف كرة القدم .

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