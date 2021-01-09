محافظ الشرقية عن إقامة أفراح وعزاء في أحد المدارس: "موضوع مخجل"

السبت 09/يناير/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على قيام أحد مديري المدرسة بإقامة فرح أو عزاء داخل أحد مدارس المحافظة، قائلًا "موضوع مخجل".

وأضاف "غراب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أنه تم إيقاف مدير المدرسة وإحالته للتحقيق.

وتابع "مش قادر اتخيل ازاي مربي فاضل يقوم بهذا الإجراء، لن نتهاون ابدا حتى لو كان مين المخالف، ولابد أن يكون عندنا الوعي الكافي للحفاظ على صحتنا".

وكانت قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن الهبوط في أعداد الإصابة بفيروس كورونا لا تأخذ بها إلا بعد الاستمرار في نزول الأعداد وثباتها لمدة أسبوع إلى أسبوعين على الأقل، حتى نستطيع رصد موقف مصر من حقيقة وصولها إلى ذروة المرحلة الثانية من انتشار الفيروس من عدمه.

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا والتي تمثل شريحة معينة من المجتمع لا تزيد إلى حد كبير، مشيرة إلى أن هذا يعد مؤشرا من المؤشرات الإيجابية التي يجب أن نحافظ عليها من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامة.

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل بالتوازي من خلال العديد من الاتجاهات بالنسبة للقاحات، فكان أولها اللقاح الصيني ولكن هناك اتجاهات أخرى في اللقاحات ستعتمد عليها الوزارة في ظل الظروف الراهنة للتغلب على تحدي محدودية الإنتاج مثل لقاح "سينوفاك" و"استرازينيكا".قال خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء مجموعة من الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة أن يرضى المصاب بهذا الفيروس بقضاء الله ويتخذ بالأسباب المتمثلة في الالتزام بالإجراءات الطبية.

أخبار تهمك

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 10 ساعات

إدارة الزمالك توجه الشكر لـ"أيمن يونس"

منذ ساعة و 26 دقيقة

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يحدد سعر بيع نجمه إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 6 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ أقل من ساعتين

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ ساعة و 25 دقيقة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 7 ساعات

ليون يحسم مصير هدف برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

09:39 م

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

10:01 م

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

10:30 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى