سارة درزاوي تهنئ محمد أنور بمناسبة عيد ميلاده

السبت 09/يناير/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة سارة درزاوي على تهنئة صديقها الفنان محمد أنور بعيد ميلاده. 

ونشرت سارة صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : كل سنة وأنت طيب يا نور ، ربنا يكتبلك الخير والنجاح ديما ويرزقك الخير ويحرسلك نوران ونواري ديما يارب.

يشار أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل إسعاف بونس ، وتعتمد أحداث المسلسل على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عدد كبير من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

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